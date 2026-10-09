Рискнул и потерял машину: обанкротившийся кузбассовец остался без колёс из-за своей слабости

По данным областной прокуратуры, Киселёвский городской суд вынес приговор 55-летнему местному жителю.

По данным ведомства, мужчину признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Причём раньше его уже наказывали за такое же нарушение.

Как установил суд, 24 марта 2026 года осуждённый снова сел за руль пьяным. На этот раз – за руль Chery Tiggo 4. Мужчина ездил по улицам Киселёвска, пока его не остановили сотрудники ГАИ.

Водителя доставили в Киселёвский психоневрологический диспансер. Там медосвидетельствование подтвердило опьянение.

– В судебном заседании вину в предъявленном обвинении он признал, – отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Суд назначил ему 60 часов обязательных работ. Плюс лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года. По ходатайству государственного обвинителя автомобиль Chery Tiggo 4 конфисковали в собственность государства.

Но тут появился нюанс. В момент совершения преступления осуждённый проходил процедуру банкротства. Финансовый управляющий оспорил приговор в части конфискации. Он посчитал, что машина – предмет исполнения кредитного обязательства.

Однако государственный обвинитель возразил. По его словам, обеспечительные меры по другим делам и обременения не относятся к причинам, которые исключают конфискацию.

Кемеровский областной суд оставил приговор Киселёвского городского суда без изменений. Апелляционную жалобу финансового управляющего не удовлетворили.