Запрет на снегоходы в Шерегеше: 200 семей могут остаться без доходов от туристов

Как пишет PROKUZBASS.RU, снегоходный туризм в Шерегеше оказался под угрозой. В новом сезоне запрещают поднимать снегоходы к вершине горы Зелёная. Речь о маршруте через Сектор F.

Этой дорогой пользовались больше 30 лет. Она была основной для фрирайда и экскурсий к Поклонному кресту и другим местам, куда можно добраться только на снегоходах. Другого маршрута предпринимателям не дали.

Удар по малому бизнесу и туристам

Запрет бьёт по десяткам местных предпринимателей. Это гиды, механики, инструкторы и сотрудники прокатов. По подсчётам сообщества, без заработка могут остаться больше 200 семей в Таштагольском районе.

Туристы, которые едут в Шерегеш именно покататься на снегоходах, больше не могут подняться на вершину. Кто-то приезжает со своей техникой, кто-то берёт напрокат. Теперь этот отдых фактически встал.

– В предстоящем сезоне местному бизнесу фактически запрещают безопасные перемещения снегоходов на гору Зелёная по исторически сложившемуся и наиболее востребованному маршруту. Данный маршрут используется более 30 лет, он является базовым для снегоходного туризма и фрирайда, – говорится в обращении представителя уполномоченного по правам предпринимателей в Таштагольском округе Сергея Носкова в комментариях к губернатору.

Предприниматели говорят: они не против порядка и безопасности. Они предлагают сделать маршрут официальным, закрепить его на уровне региона и выделить отдельный технический коридор, изолированный от горнолыжных трасс. Так получится и контролировать поток туристов, и сохранить уникальность курорта.

– Мы не противники порядка, мы за цивилизованный туризм. Просим не запрещать, а легализовать и закрепить на региональном уровне официальную снегоходную трассу к вершине горы Зелёная через Сектор F – по тому коридору, который безопасно и экологично используется много лет, – пишет представитель сообщества снегоходных гидов Шерегеша Сергей Степаненко.

Что говорят власти

В Минтуре Кузбасса проблему признают. Там говорят, что вопрос уже прорабатывают. По данным ведомства, ограничение ввели из-за развития инфраструктуры курорта и ради безопасности. Причём как горнолыжников, так и снегоходчиков. А на трассе "Северный Мустаг" проезд пока без ограничений.

6 октября на базе Дирекции курорта Шерегеш собрались снегоходчики-предприниматели. По итогам встречи решили создать единую организацию. Она готова обслуживать участок трассы и обеспечивать безопасное разделение потоков.

– Оптимальное решение по беспрепятственному проезду будет выработано в ближайшее время совместно с собственниками канатных дорог, с учётом технических возможностей и требований безопасности, – сообщили в Минтуре Кузбасса.

Там же подчеркнули, что Снегоходный туризм – неотъемлемая часть отдыха в Шерегеше, и нам важно сохранить эту возможность для гостей курорта.

Проблема диалога

Но предприниматели говорят другое. По их словам, оператор канатных дорог не слушает их предложения. Конструктивного диалога нет. А это, по мнению сообщества, классический пример того, как доминирующее положение на рынке ущемляет интересы малого и среднего бизнеса. Информационный шум и конфликты уже бьют по имиджу региона.

– Введение запрета без альтернативы – это карательная, а не регулирующая мера. Мы готовы соблюдать правила и развивать Шерегеш. Просим не закрывать гору, а помочь навести на ней порядок совместными усилиями, – говорится в коллективном обращении снегоходчиков.

Что дальше

Без вмешательства региональных властей тут не обойтись. Представитель уполномоченного по правам предпринимателей просит губернатора взять вопрос под личный контроль. Нужно провести совещание с оператором канатных дорог, снегоходным сообществом и горными инструкторами. И установить сроки решения – до начала зимнего сезона.

Пока власти обещают найти оптимальный выход, предприниматели ждут конкретики. От этого зависит не только экономика Таштагольского района, но и репутация Кузбасса как главного туристического центра Сибири.

Шерегеш без снегоходов – уже не тот Шерегеш, который привлекает тысячи туристов со всей страны. Сохранить эту уникальность – задача, которую нельзя откладывать.