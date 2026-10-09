Экономист поделился важным лайфхаком для планирующих родить в 2027 году

Женщины, которые планируют родить в 2027 году и работают на себя, могут получить пособие по беременности и родам свыше 100 тысяч рублей при условии оформления добровольного страхования до конца 2026 года. Об этом изданию "Абзац" рассказал экономист Денис Миролюбов.

По общему правилу индивидуальные предприниматели и самозанятые не платят обязательные взносы на случай материнства, однако для ИП предусмотрена возможность добровольно застраховаться через Соцфонд России.

Как пояснил Миролюбов, если женщина зарегистрируется в качестве ИП, вступит в добровольные отношения с Соцфондом и полностью оплатит взнос за 2026 год, то сможет претендовать на страховые выплаты при наступлении соответствующего страхового случая в 2027 году.

Главная дата – 31 декабря 2026 года. К этому сроку необходимо не только оформить добровольное страхование, но и полностью перечислить годовой взнос. В 2026 году он составляет 9 428,36 рубля.

При этом сумма пособия может оказаться значительно выше расходов на страхование.