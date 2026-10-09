"Спартак" и "Зенит" ждут? Черчесов высказался о возвращении Головина в РПЛ

По мнению Станислава Черчесова, решение о продолжении карьеры в РПЛ Александр Головин должен принимать самостоятельно. Об этом тренер рассказал в разговоре со Sports.ru.

Черчесов напомнил, что Головин играл под его руководством в сборной России, а после чемпионата мира перешел в "Монако". Позже они встретились, когда Черчесов возглавлял "Ференцварош".

По словам тренера, после победы венгерской команды в Монако Головин признался, что только тогда по-настоящему понял, насколько тяжело соперникам было играть против российской сборной.

Черчесов высоко оценил уровень полузащитника и ранее допускал, что следующим шагом в его карьере мог бы стать переход в клуб масштаба "Интера".

При этом тренер подчеркнул, что со стороны невозможно знать все обстоятельства, которые влияют на решения футболиста: его положение в команде, личные планы и ощущения от игры за границей. Поэтому, по его мнению, ответ на вопрос о возвращении в РПЛ зависит от внутреннего ощущения самого Головина.

Как пишет Prognozist.ru, на фоне летних разговоров о возможном возвращении полузащитника среди претендентов называли "Спартак" и "Зенит".

Напомним, ранее Александра Головина заметили в Кемерове. Спортсмен подарил мячи кузбасским футболистам.