Федеральный розыск: экс-главу кузбасского поселения ищут 11 лет - что он натворил

Беловский районный суд вынес приговор бывшему главе Старобачатского сельского поселения. Об этом сообщили в Объединённом пресс-центре судов Кузбасса.

История эта тянется с 2012 года. Тогда глава поселения решил подзаработать на дорогах. Он потребовал от директора одного предприятия 12 млн рублей. Деньги нужны были за беспрепятственное движение большегрузов по дорогам сельского поселения. Проще говоря, за зелёный свет для фур.

Директор, судя по всему, платить сразу не стал.

– В мае того же года он получил часть требуемой суммы, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

И в 2015 году мужчина пустился в бега.

С 4 марта 2015 года он находится в федеральном розыске. Где он сейчас – неизвестно. Поэтому дело рассматривали в его отсутствие.

Суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Наказание – 8 лет лишения свободы. Плюс штраф 120 млн рублей.

Приговор в силу не вступил.