"Не тест на любовь": психолог назвала главную ошибку на первом свидании

Мужчина может оплатить дорогой ужин на первом свидании, но это еще не гарантирует, что он сможет построить комфортные и надежные отношения. Об этом РИАМО рассказала профессор психологии, создатель авторских психологических методик Стояна Нацева.

По словам специалиста, не стоит оценивать человека только по тому, кто достал карту в ресторане. Один и тот же поступок может иметь разные причины и не позволяет сделать окончательный вывод о характере или намерениях партнера.

– Мужчина может оплатить очень дорогой ужин и при этом совершенно не уметь создавать эмоциональную безопасность в отношениях. А мужчина, который предложил разделить счет, вовсе не обязательно жаден или не заинтересован в женщине, – отметила Нацева.

Психолог также призвала не делать поспешных выводов о женщинах, которые ожидают, что мужчина заплатит за двоих. Такое ожидание не всегда связано с материальной выгодой: для некоторых это способ почувствовать внимание и увидеть инициативу со стороны партнера.

По мнению эксперта, гораздо важнее наблюдать за поведением человека в целом. Проявляет ли он инициативу, есть ли взаимность, уважает ли границы другого, готов ли вкладываться в отношения без попыток контролировать партнера.