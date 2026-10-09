Общество

"Не тест на любовь": психолог назвала главную ошибку на первом свидании

Психолог Стояна Нацева рассказала об ошибках на первом свидании.

Мужчина может оплатить дорогой ужин на первом свидании, но это еще не гарантирует, что он сможет построить комфортные и надежные отношения. Об этом РИАМО рассказала профессор психологии, создатель авторских психологических методик Стояна Нацева.

По словам специалиста, не стоит оценивать человека только по тому, кто достал карту в ресторане. Один и тот же поступок может иметь разные причины и не позволяет сделать окончательный вывод о характере или намерениях партнера.

– Мужчина может оплатить очень дорогой ужин и при этом совершенно не уметь создавать эмоциональную безопасность в отношениях. А мужчина, который предложил разделить счет, вовсе не обязательно жаден или не заинтересован в женщине, – отметила Нацева.

Психолог также призвала не делать поспешных выводов о женщинах, которые ожидают, что мужчина заплатит за двоих. Такое ожидание не всегда связано с материальной выгодой: для некоторых это способ почувствовать внимание и увидеть инициативу со стороны партнера.

По мнению эксперта, гораздо важнее наблюдать за поведением человека в целом. Проявляет ли он инициативу, есть ли взаимность, уважает ли границы другого, готов ли вкладываться в отношения без попыток контролировать партнера.

– Счет в ресторане – не тест на любовь и не окончательный показатель ценности человека. Это всего лишь небольшая бытовая ситуация, в которой иногда становятся заметны гораздо более серьезные различия в представлениях о том, какими должны быть отношения, – подытожила психолог.

Фото: magnific.com / magnific
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