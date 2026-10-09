Блогеры теряют власть над покупателями – кому теперь доверяют россияне

Рекомендации блогеров больше не гарантируют покупку: перед тем как потратить крупную сумму, россияне все чаще перепроверяют информацию и сравнивают разные источники. Об этом РИАМО рассказала основатель и генеральный директор коммуникационного агентства PR Dev Алла Аксенова.

По словам эксперта, особенно заметно это при покупке дорогих товаров и услуг.

– Если человек выбирает технику, автомобиль, недвижимость, медицинскую услугу, он начинает проверять информацию: читает отзывы, смотрит обзоры, изучает характеристики, спрашивает знакомых, – отметила Аксенова.

При этом обычные отзывы других покупателей нередко вызывают больше доверия, чем рекламные рекомендации. Они воспринимаются как менее заинтересованные и позволяют понять, как товар ведет себя в повседневной жизни.

Еще одним участником процесса выбора стал искусственный интеллект. По словам эксперта, нейросети помогают быстро сравнивать товары, учитывать индивидуальные запросы и разбираться в характеристиках.

Однако ИИ пока не способен полностью заменить блогеров, друзей и профильных экспертов, поскольку у нейросетей нет собственного жизненного опыта, эмоциональной связи с аудиторией и личной ответственности за рекомендацию.