Кемеровчан призвали не бояться громкого гула - что случилось

В Кемерове с 9 по 11 октября пройдет плановый пуск цеха по производству азотной кислоты на КАО "Азот". Речь идет об агрегате АК-500 цеха №15, который запускают после плановой замены каталитической системы. О предстоящих работах сообщили в мэрии города.

Предприятие предупреждает: в ходе пусковых операций возможен повышенный уровень шума со стороны "Азота". Все работы выполняются в строгом соответствии с требованиями технологических регламентов и внутренних распорядительных документов.