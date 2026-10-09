Общество
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Сбер поможет Калтану с цифровизацией системы образования

Соглашение о сотрудничестве подписали глава администрации Калтанского городского округа Константин Коробкин и управляющий Кемеровским отделением Сбербанка Валерий Белозёров.

Предметом соглашения является определение основных направлений взаимодействия сторон в части реализации цифровых проектов и повышения качества жизни Калтана.

Сотрудничество, в рамках соглашения, будет осуществляться по следующим направлениям:

  • обеспечение доступа к верифицированным учебным материалам через портал Госуслуг для всех школ округа;
  • реализация проекта "Классная карта", который станет частью комплексной цифровой трансформации образовательной среды;
  • внедрение и эксплуатация "ИИ-агента" на базе нейросетевой модели GigaChat, который поможет повысить качество обработки обращений граждан.

Константин Коробкин, глава администрации Калтанского городского округа:

– Сегодняшний рынок труда диктует новые правила. Сегодня самый востребованный специалист, это человек владеющий современными цифровыми технологиями. Именно за такими ребятами – будущее нашего города. И это соглашение – не просто документ. Это стратегический шаг в цифровое развитие Калтана.

Валерий Белозёров, управляющий Кемеровским отделением Сбербанка:

– Подписанное соглашение выводит наше сотрудничество с Калтанским городским округом на новый уровень. Основная цель внедрения современных технологических решений в различных направлениях социально-экономического развития Калтана, повышение качества жизни горожан.

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Рекламодатель: ПАО Сбербанк

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
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