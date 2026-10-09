Кузбасс накрывают мокрый снег и шторм - предупреждение МЧС

Как сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу, сегодня, 9 октября, в регионе ожидается опасная погода. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди, ночью – с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 9–14 м/с, местами порывы могут достигать 22 м/с.

– При сильном ветре, дожде по возможности оставайтесь в помещении, – рекомендуют в ведомстве.

Спасатели советуют позаботиться о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан, убедиться, что во время непогоды они находятся в безопасном месте. Если сильный ветер застал на улице, не стоит пережидать непогоду около стен домов – с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, – а также вблизи рекламных конструкций, недостроенных зданий и под деревьями.

Водителям при ухудшении видимости рекомендуют соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.