Банкротство обернулось кошмаром: 76 % кузбассовцев жалуются на управляющих

Как сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу, ведомство подвело итоги рассмотрения обращений о неправомерных действиях арбитражных управляющих за период – январь-сентябрь 2026 года.

Оказалось, что 76 % жалоб касались финансовых управляющих в делах о банкротстве граждан. А самое частое нарушение – задержка выплаты прожиточного минимума.

Всего выявили пять самых распространённых нарушений.

Первое место – у нарушений сроков выплаты прожиточного минимума должникам. Это лидер антирейтинга уже не первый год. А нарушителями чаще всего становятся финансовые управляющие.

Вторая группа – непредставление арбитражными управляющими отчётов в материалы дела о банкротстве.

Третье место – у нарушений, связанных с указанием в отчётах неполных или недостоверных сведений о ходе и результатах процедур. А также непредставление документов, которые обосновывают эти сведения. Здесь лидируют и временные, и конкурсные, и финансовые управляющие.

На четвёртом месте – ненадлежащий анализ финансового состояния должника. В том числе ситуации, когда управляющий не проводит анализ сделок должника и не оспаривает их. Такие нарушения фиксируются и в делах о банкротстве юрлиц, и в делах граждан.

Замыкает пятёрку группа нарушений, связанных со сроками опубликования сведений в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

– Чаще всего кузбассовцы, проходящие процедуру банкротства, жалуются на то, что им вовремя не выплачивают прожиточный минимум. Это базовое право должника, на его нарушение мы обращаем особое внимание, – подчеркнула начальник отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Кузбассу Елена Мостовщикова.

За девять месяцев 2026 года должностные лица Управления составили в отношении арбитражных управляющих 54 протокола об административных правонарушениях.