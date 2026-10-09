Несмотря на капризы погоды: в Кузбассе завершают уборочную кампанию - какие показатели

Уборочная кампания в Кузбассе близится к завершению: на сегодняшнее утро обмолочено более 460 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 94% от плана. Валовой сбор зерна достиг 1,2 млн тонн. Такие данные привел губернатор региона Илья Середюк.

Параллельно в регионе завершается уборка картофеля – он убран с 96% площадей, общий объем составляет 147 тысяч тонн. Масличные культуры убраны на 59% площадей, урожай превысил 328 тысяч тонн.