Соцсети: обычное УЗИ беременных в Кузбассе превратили в платное гендер-пати

В соцсетях Междуреченска появилась публикация, где горожане подняли необычный вопрос. Об этом сообщили пользовательницы группы.

По их сведениям, в женской консультации Междуреченска на УЗИ заставляют платить деньги. Речь о том, чтобы узнать пол ребёнка. При этом, по словам женщин, в других государственных больницах эту информацию говорят бесплатно.

Подписчицы также задаются вопросом: за что они платят в государственной больнице, если действует ОМС? И почему, по их словам, за одну и ту же услугу называют разные суммы – кому-то 300 рублей, кому-то 500, 700 или даже 1000.

– Я рожала сына в 2021 году в Нижневартовске – всё бесплатно, ни разу не платила ни за что. А тут плати – ужас, – написала одна из пользовательниц городского сообщества.

Региональный Минздрав отреагировал на публикацию и попросили автора поста написать в личные сообщения аккаунта ФИО и контактный телефон. Это нужно для детального рассмотрения вопроса и проверки изложенных фактов.