Дача в октябре: шесть дел, которые нельзя откладывать до морозов

Как пишет PROKUZBASS.RU, осенью дача не становится спокойнее. Растения готовятся к зиме. И то, что вы успеете сделать до первых заморозков, определит урожай будущего сезона. Для Кузбасса и Сибири это особенно важно. Здесь холода приходят раньше, чем в средней полосе. Так что откладывать на ноябрь не стоит.

Собрали шесть дел, которые нужно сделать в октябре.

Покормить растения на будущий сезон

Осенние удобрения работают не сейчас, а на следующий год. Они помогают растениям пережить холода и укрепляют корни. Для этого подойдут суперфосфат, монофосфат калия, сульфат и хлорид калия, калимагнезия и калимак.

Есть и бесплатный вариант – древесная зола. В ней есть фосфор, калий, кальций и микроэлементы. Только вносить её нужно с учётом кислотности почвы.

Полить, если осень сухая

Если дождей мало, без полива не обойтись. Питательные вещества растения впитывают только вместе с водой. Иначе удобрения просто останутся лежать в земле.

Влага нужна и для фотосинтеза, и для запаса сахаров. А эти сахара – и стройматериал, и энергия для старта весной. Так что засушливой осенью поливать нужно обязательно.

Связать кусты

Смородину и другие плодовые кусты на зиму связывают в пучки. Иначе ледяной дождь и тяжёлый снег могут наклонить или сломать ветки. А без веток не будет и урожая. Связанные кусты легче переносят нагрузку.

Весной пучки нужно развязать сразу, как сойдёт снег. Если опоздать, крона сформируется неправильно, и куст вырастет кривым.

Пригнуть теплолюбивые растения

Теплолюбивые культуры пригибают до первых минусовых температур. Пока ветки гибкие, их можно аккуратно уложить. Делать это нужно постепенно, не пытаясь согнуть всё за раз.

Иногда нужны верёвки или небольшие грузики. Если пригнуть уже замёрзшие ветки, они сломаются.

Подготовить укрытия заранее

Укрывать теплолюбивые культуры можно при устойчивом минусе. До минус пяти–семи градусов они спокойно стоят.

Под укрытие уходят розы, виноград, южные сорта ежевики, рододендроны и другие растения. Сами укрытия готовят заранее, чтобы потом всё было под рукой.

Помнить про весеннюю развязку

Это дело на будущее, но помнить о нём стоит уже сейчас. Пучки кустов развязывают сразу после схода снега. Иначе крона пойдёт вкривь.

В октябре главное – удобрения, полив при сухой осени и связывание кустов. Отдельно готовят и пригибают теплолюбивые растения, а укрывают их уже при устойчивом минусе. Если всё сделать вовремя, зимовка пройдёт спокойно, а весной сад отблагодарит здоровым ростом.