"Забирать телефон нельзя": родителей предупредили о запрещенных в школе наказаниях

Школьные конфликты часто начинаются с, казалось бы, простых ситуаций: ученик достал телефон на уроке, подрался с одноклассником, испортил мебель или нагрубил учителю. Однако далеко не все методы воздействия, которыми иногда пугают детей и родителей, законны.

Какие действия педагогов допустимы, а какие запрещены, журналист Krsk.aif.ru выяснил вместе с начальником отдела воспитания и кадетских учебных заведений Министерства образования Красноярского края Ольгой Бредовой.

За проступок ребенка родителей не могут оштрафовать

По словам эксперта, школа обязана обеспечивать психологическую и физическую безопасность учеников. Поэтому любые меры воздействия, которые создают угрозу здоровью или безопасности ребенка, недопустимы.

При этом сами школьники обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка. За их нарушение могут применяться меры воспитательного воздействия и дисциплинарные взыскания – от замечания и выговора до исключения из школы в предусмотренных законом случаях.

А вот самостоятельно назначить родителям штраф за разрисованную парту, драку или грубость школа не может.

При этом образовательная организация вправе обратиться в правоохранительные органы. В зависимости от обстоятельств ответственность может наступить для самого школьника или его родителей – административная, уголовная либо гражданско-правовая.

– В связи с ненадлежащим воспитанием несовершеннолетних может быть поставлен вопрос об ответственности их родителей по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, – привела пример Ольга Бредова.

Учитель не имеет права просто отобрать телефон

Еще один распространенный спор – изъятие смартфонов на уроках.

– Изымать гаджеты у учеников нельзя. В ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации закреплено положение, согласно которому никто не может быть лишён своего имущества, только по решению суда, – объяснила эксперт.

При этом пользоваться смартфонами и другими средствами связи во время уроков действительно запрещено федеральным законодательством об образовании. Исключение составляют ситуации, связанные с угрозой жизни или здоровью учеников и педагогов, а также другие экстренные случаи.

В каждой образовательной организации разрабатывается положение об использовании мобильных устройств. Оно согласовывается с советом родителей и определяет, как именно ученики должны пользоваться телефонами в школе.

По словам специалиста, классный руководитель должен ознакомить учеников с правилами, объяснить последствия их нарушения и рассказать родителям, зачем введены ограничения.