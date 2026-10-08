В Кузбассе спецоперация привела силовиков к пугающему кладу: что нашли

Как сообщает Полиция Кузбасса, в регионе подвели итоги операции "Арсенал". Мероприятие было направлено на борьбу с незаконным изготовлением и оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Результат впечатляет. Полицейские изъяли 25 единиц огнестрельного оружия. Больше 1000 патронов разного калибра. И больше 4000 граммов взрывчатых веществ.

– За период проведения операции возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконного хранения и изготовления оружия, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Один из случаев – в Киселёвске. Там сотрудники ОМВД пришли в дом к 67-летнему местному жителю. И нашли ружьё, сделанное кустарным способом. А ещё 36 патронов. Разрешения на хранение оружия у мужчины не было.

Всё изъятое отправили на судебно-баллистическую экспертизу. А против горожанина возбудили уголовное дело. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

Ещё один случай – в Юрге. Там сотрудники уголовного розыска нашли у 37-летнего местного жителя предмет, похожий на огнестрельное ружьё с оптическим прицелом. А также коробку с 24 патронами.

Мужчина рассказал, что оружие осталось от деда. Он его восстановил и хранил для себя. Экспертиза показала: карабин – это нарезное длинноствольное огнестрельное оружие. А патроны пригодны для стрельбы.

Против юргинца тоже возбудили уголовное дело. Наказание – до 5 лет лишения свободы.