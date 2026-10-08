Ростовчанка через суд запретила соседке курить на балконе – подробности

Ростовчанка жила на 18-м этаже многоэтажки. При этом оба лифта – пассажирский и грузовой – поднимались только до 16-го этажа. Дальше жильцам приходилось проходить через общий балкон и лестничную клетку. Именно там регулярно курили соседка и ее сожитель. На просьбы прекратить они не реагировали.

– Сигаретный дым и запах табака проникали в квартиру, вредили здоровью троих моих детей, – заявила женщина в суде.

Сначала многодетная мать неоднократно обращалась в управляющую компанию. Там даже разместили объявление с просьбой не курить в подъезде, однако ситуация не изменилась.

Тогда женщина обратилась в суд. Она потребовала запретить соседке курить в местах общего пользования и взыскать 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Сама ответчица на заседания не пришла, ее интересы представлял юрист. В качестве доказательств "преступления" ростовчанка предоставила фотографии и видеозаписи, пишет "КП – Ростов-на-Дону".

Суд пришел к выводу, что курение в местах общего пользования нарушает права других жильцов. В материалах дела отмечается, что табачный дым содержит токсичные и канцерогенные вещества.

В итоге женщине запретили курить на балконе 16-го этажа и лестничной клетке. Также с нее взыскали 3 тысячи рублей расходов на госпошлину. Однако компенсацию морального вреда так и не выплатили.