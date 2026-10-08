Уральский бизнесмен лишил кузбасских школьников прекрасного

Предприниматель из Екатеринбурга попал в чёрный список поставщиков после жёсткой неудачи в Кузбассе, сообщает Кемеровское УФАС.

Так, региональное министерство образования заключило контракт на поставку оборудования в школы по нацпроекту "Молодёжь и дети", но бизнесмен всё провалил.

– Поставщик назвал причину неисполнения своих обязательств по договору – техническая поломка оборудования производителя. Исполнитель пообещал поставить товар в течение двух недель, но поставки так и не было, – сказали в ФАС.

В областном Минобре сайту VSE42.Ru уточнили, что индивидуальный предприниматель по контракту должен был поставить мольберты для ИЗО в школы. Материалы не поступили вовремя – учебный год дети начали без возможности учиться прекрасному.

В результате 8 сентября контракт разорвали, а ИП внесли на два года в реестр недобросовестных поставщиков. Ведомство срочно ищет нового поставщика.