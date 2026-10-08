Нижегородские спортсменки остались без Лиги чемпионов из-за нехватки денег

Женский ватерпольный клуб "Буревестник" из Нижнего Новгорода, ставший обладателем Суперкубка России, не смог принять участие в Лиге чемпионов в 2026 году. Команде не хватило средств на поездку и выступление в главном международном клубном турнире. Об этом NewsNN рассказал тренер "Буревестника" Иван Комаров.

По его словам, у нижегородских спортсменок был шанс попасть в Лигу чемпионов, однако команда не поехала из-за "недостаточного бюджета".

– Для нас это упущенная возможность проверить себя в матчах с сильнейшими командами и представить Нижний Новгород на международной арене. Очень жаль, что команда не смогла стать частью такого большого спортивного праздника, – отметил тренер.

При этом финансовые сложности – не единственная проблема клуба. Сейчас у "Буревестника" нет собственного бассейна. Спортсменки тренируются и проводят занятия на арендованной площадке.

По словам тренера, отсутствие собственной базы тормозит развитие команды и мешает дальнейшей популяризации водного поло в Нижнем Новгороде.