Медведь-маньяк: эксперты нашли патологию в мозгу хищника, разодравшего девушку на Алтае

Сначала хищник начал регулярно нападать на домашний скот, а затем вышел к людям. Именно так, по словам специалистов, развивалось поведение медведя, который 19 августа в Республике Алтай убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Позже ветеринары обнаружили у зверя патологию головного мозга.

О необычном поведении хищника КП-Новосибирск рассказал заместитель начальника Управления по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Минприроды Новосибирской области Арзу Гафаров.

По словам специалиста, это был крупный медведь, который до трагедии уже нападал на домашний скот. Зверя пытались отстрелить, однако сделать это ранее не удалось.

– Это был очень крупный медведь. Не просто так он пришел из лесного массива. Он до этого драл скот. Просто его не могли отстрелять. Мы с коллегами общались: медведь оказался больным. Его изучали ветеринары, его изучали институты, у него оказалась патология в мозгу, – поделился специалист.

Гафаров объяснил, что медведи по природе стараются избегать людей, однако некоторые звери постепенно теряют страх. Это может происходить, если они долго находятся рядом с населенными пунктами или привыкают добывать пищу возле человека.

Дополнительным фактором в этом году стала нехватка естественного корма. Из-за погодных условий снизился урожай в лесах, и медведи стали чаще выходить на поиски пищи туда, где живут люди.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала трагические подробности гибели туристки в пасти медведя на Алтае. Позже стало известно, что жених погибшей сибирячки пропустил поминки.