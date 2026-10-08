Забудьте про дорогой кофе из кофейни: рецепты идеальных осенних напитков дома

Для VSE42.Ru на вопросы об осенних напитках ответила Наталия Муратова – нутрициолог, преподаватель Института нутрициологии при НАМО имени Н. А. Бородина. По её словам, осеннему напитку вовсе не обязательно "поднимать иммунитет", чтобы считаться хорошим выбором.

– Можно приготовить какао на молоке с корицей, ягодный напиток из замороженной смородины или клюквы, чай с облепихой, лимоном и имбирём или специями. Ну а домашний тыквенный латте и вовсе может стать вашей фирменной фишкой, – отметила эксперт.

Для тыквенного латте понадобится 150 мл молока, 1–2 ст. л. тыквенного пюре (тыкву запечь до мягкости и пробить блендером), 50 мл крепкого кофе, немного сахара или мёда и щепотка смеси специй – корицы, имбиря и мускатного ореха. Молоко смешивают с пюре, сахаром и специями, нагревают, а затем аккуратно вливают в свежесваренный кофе. Можно предварительно вспенить молоко ручным вспенивателем.



Для облепихового чая нужно 100–150 г облепихи, кусочек свежего имбиря, долька апельсина или лимона, 500–600 мл горячей воды (не кипятка) и мёд или сахар по вкусу. Облепиху разминают, добавляют нарезанный имбирь и цитрус, заливают горячей водой и дают настояться 10–15 минут. Затем процеживают или оставляют ягоды, если нравится их текстура, и добавляют подсластитель.



Для пряного клюквенного морса понадобится 200 г клюквы, 1–1,5 л воды, палочка корицы, 1–2 звёздочки бадьяна или пара бутонов гвоздики, сахар или мёд по вкусу. Клюкву разминают и отжимают сок через марлю или сито, жмых заливают водой, добавляют специи и доводят до кипения, варят 5–10 минут, затем снимают с огня и дают настояться. Готовый отвар процеживают, соединяют с отжатым соком и добавляют подсластитель.