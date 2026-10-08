Общество

Забудьте про дорогой кофе из кофейни: рецепты идеальных осенних напитков дома

Осеннему напитку не нужно "поднимать иммунитет", чтобы быть хорошим выбором, считает нутрициолог Наталия Муратова. Она предложила несколько рецептов.

Для VSE42.Ru на вопросы об осенних напитках ответила Наталия Муратова – нутрициолог, преподаватель Института нутрициологии при НАМО имени Н. А. Бородина. По её словам, осеннему напитку вовсе не обязательно "поднимать иммунитет", чтобы считаться хорошим выбором.

– Можно приготовить какао на молоке с корицей, ягодный напиток из замороженной смородины или клюквы, чай с облепихой, лимоном и имбирём или специями. Ну а домашний тыквенный латте и вовсе может стать вашей фирменной фишкой, – отметила эксперт.

Для тыквенного латте понадобится 150 мл молока, 1–2 ст. л. тыквенного пюре (тыкву запечь до мягкости и пробить блендером), 50 мл крепкого кофе, немного сахара или мёда и щепотка смеси специй – корицы, имбиря и мускатного ореха. Молоко смешивают с пюре, сахаром и специями, нагревают, а затем аккуратно вливают в свежесваренный кофе. Можно предварительно вспенить молоко ручным вспенивателем.

Для облепихового чая нужно 100–150 г облепихи, кусочек свежего имбиря, долька апельсина или лимона, 500–600 мл горячей воды (не кипятка) и мёд или сахар по вкусу. Облепиху разминают, добавляют нарезанный имбирь и цитрус, заливают горячей водой и дают настояться 10–15 минут. Затем процеживают или оставляют ягоды, если нравится их текстура, и добавляют подсластитель.

Для пряного клюквенного морса понадобится 200 г клюквы, 1–1,5 л воды, палочка корицы, 1–2 звёздочки бадьяна или пара бутонов гвоздики, сахар или мёд по вкусу. Клюкву разминают и отжимают сок через марлю или сито, жмых заливают водой, добавляют специи и доводят до кипения, варят 5–10 минут, затем снимают с огня и дают настояться. Готовый отвар процеживают, соединяют с отжатым соком и добавляют подсластитель.

– Такой напиток богат витамином С и проантоцианидинами, которые защищают мочевыделительную систему, – пояснила Наталия Муратова.

Фото: Magnific / boyarkinamarina
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