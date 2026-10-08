Плесень и гнилые полы: суд заставил кузбасских чиновников чинить квартиры

Вышестоящие суды подтвердили решение Мариинского городского суда. Об этом сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.

Администрацию обязали отремонтировать квартиры в одном из сельских многоквартирных домов. Жить в них нельзя – они в аварийном состоянии.

В селе Суслово Мариинского округа есть многоквартирный дом. В нём 25 квартир. Две муниципальные квартиры долго пустовали. Из-за этого они и пришли в негодность.

Отделки нет. Стены покрыты плесенью и грибком. Штукатурка разрушена. Деревянные полы прогнили. Есть следы затопления канализационными стоками и водой из отопления. Температура и влажность не соответствуют нормам. Всё это опасно не только для соседей, но и для других людей.

Жильцы этого дома несколько лет жаловались на состояние здания. Обращались в разные инстанции. В 2024 году даже сделали смету на капремонт двух квартир. Сумма – больше 3 млн рублей.

– Однако ремонт так и не провели из-за отсутствия финансирования, – отметили в Мариинском городском суде.

В администрации Мариинского округа обещали, что как только появятся средства, ремонт проведут в 2025 году. Но ни в 2025-м, ни в 2026-м ничего не изменилось.

Тогда прокуратура пошла в суд, чтобы защитить права жильцов.

Администрация иск не признала. Там заявили, что они – ненадлежащий ответчик. Дескать, за это отвечает Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации. А это отдельное юрлицо. Вот пусть оно и отвечает.

Но суд эти доводы отклонил. Управление – это лишь подразделение администрации. А значит, отвечать должна она сама.

В итоге суд обязал администрацию округа в течение года отремонтировать квартиры. По готовой смете.

Администрация с этим не согласилась. Обжаловала решение в апелляции. А потом – в Восьмом кассационном суде. Но вышестоящие инстанции подтвердили: решение Мариинского городского суда законно и обоснованно.