Сливы из Киргизии появятся на полках кузбасских магазинов

Очередные 20 тонн сливы прибыли в Кузбасс из Киргизии 29 сентября 2026 года. Партию досмотрели специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора – основанием стал фитосанитарный сертификат страны-отправителя. С начала года в регион уже ввезли 100 тонн этих фруктов, и новая поставка стала частью этого объема.

Совместно со специалистом Западно-Сибирского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИЗЖ" от партии отобрали образцы для лабораторных экспертиз. Цель – установить карантинное фитосанитарное состояние фруктов.

– По результатам исследований карантинные объекты не выявлены, – сообщили в ведомстве.

На основании заключения лаборатории выдали акт государственного карантинного фитосанитарного контроля, который дает право на реализацию продукции.