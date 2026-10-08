Кузбассовцы будут летать в Москву чаще

С 26 октября 2026 года "Аэрофлот" начнет выполнять дополнительные рейсы между Москвой и Кемеровом – SU 1456/SU 1457. Они дополнят уже действующие утренние рейсы SU 1450/SU 1451, благодаря чему частота полетов вырастет до двух раз в день.

Рейс SU 1456 вылетает из Москвы в 00:35 и приземляется в Кемерове в 09:00 по местному времени. Обратный рейс SU 1457 отправляется из Кемерова в 10:00 и прибывает в московское Шереметьево в 10:45. Время в пути составит 4 часа 45 минут.