Кузбасский город ждёт бум строительства: 140 тысяч «квадратов» жилья введут в 2026 году

Как сообщают областные власти, губернатор Илья Середюк провёл в Новокузнецке штаб по вопросам развития строительной отрасли города.

Глава региона определил главные задачи. Это наращивание темпов жилищного строительства. Синхронизация планов застройщиков с созданием социальной и коммунальной инфраструктуры. И формирование комфортной городской среды.

Одним из эффективных инструментов для этого становится механизм комплексного развития территорий. Проще говоря, когда жильё, дороги, социальные объекты и благоустройство создаются параллельно и существуют как единое целое.

– Комплексное развитие территорий – это формирование новой среды, в которой жилье, дороги, социальные объекты и благоустройство создаются параллельно и существуют как единое целое, – подчеркнул губернатор Илья Середюк.

По его словам, город должен расти не только количественно, но и качественно. Чтобы у жителей была работа рядом с домом, дети ходили в новые школы и садики, а во дворах было комфортно и безопасно. Именно поэтому власти синхронизируют планы застройщиков с развитием социальной и коммунальной сфер.

Развитию отрасли помогает и новый подход к работе с застройщиками. Для них начали заранее готовить площадки. И регулярно проводить встречи, чтобы анализировать ситуацию.

Результат уже есть. Ещё два года назад в Новокузнецке сдавали всего по 50 тысяч квадратных метров. А в 2026 году планируют ввести 140 тысяч "квадратов". Это порядка 2,8 тысячи новых квартир. Из них 100 тысяч – многоквартирные дома. И 40 тысяч – индивидуальное жилищное строительство.

Среди ключевых объектов – микрорайон 24 в Новоильинском районе. Площадки на улице Макеевской в Куйбышевском районе. На улице Тольятти в Центральном. И микрорайон 8 в Заводском.

В 2027 году общий план ввода – 150 тысяч квадратных метров.

Губернатор поручил городским властям держать на контроле сроки выхода подрядчиков на площадки. Развитие инфраструктуры. И комплексное благоустройство новых районов.

Особое внимание Илья Середюк уделил микрорайону "Левобережный". Это один из самых масштабных и социально значимых проектов Новокузнецка. Он рассчитан до 2034 года. Там построят высотные дома, социальную инфраструктуру и набережную. Сейчас на площадке завершается подготовительный этап.

Помимо этого, прорабатывают развитие других крупных территорий. В Центральном районе планируют освоить микрорайон "Водный" площадью 363 гектара. Там хотят построить больше миллиона квадратных метров жилья. И обустроить большую парковую зону.