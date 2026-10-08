Вирусы ударили по здоровью тысяч кузбассовцев за неделю

За неделю с 28 сентября по 4 октября в Кузбассе выявили 12,3 тыс. случаев ОРВИ – это на 8,8% меньше, чем неделей ранее. Таким образом, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе снижается. Данные еженедельного мониторинга привело региональное управление Роспотребнадзора.



В рамках наблюдения за циркуляцией респираторных вирусов на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе" специалисты исследовали клинический материал от 262 больных с признаками ОРВИ. Этиологический фактор удалось установить в 57 случаях – в материале пациентов идентифицированы вирусы негриппозной природы.



Чтобы снизить риск заражения респираторными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены – мыть руки после посещения общественных мест и прогулок, по возможности избегать массового скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты в местах скопления людей, меняя маску раз в 2–3 часа.

Также рекомендуется не пренебрегать влажной уборкой помещений, придерживаться здорового образа жизни и регулярно проветривать квартиру. Контакты с людьми, у которых есть признаки респираторных заболеваний – насморк, кашель, температура, – лучше ограничить, а при появлении этих симптомов у себя обратиться к врачу.