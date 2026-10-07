Забудьте про аптечные витамины: 9 простых продуктов, которые осенью реально защищают от простуд

Осенью рацион особенно важен для нормальной работы иммунной системы. В сезон простуд организму нужны витамины, микроэлементы, белки и полезные жиры. Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Эвелина Овнанян рассказала, какие продукты стоит добавить в осеннее меню, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на REGIONS.Ru.

Овощи и фрукты

Одно из первых мест врач отводит овощам и фруктам. Они богаты витамином С, который участвует в работе иммунной системы, а биофлавоноиды обладают антиоксидантными свойствами. Отдельное внимание стоит обратить на продукты красного и оранжевого цвета: морковь, тыква, болгарский перец и цитрусовые содержат вещества, необходимые для получения витамина А, важного для защитных барьеров организма. По словам Овнанян, свежие дары природы – кладезь аскорбиновой кислоты, которая необходима для активации лейкоцитов и усиления противовирусной защиты.

Цинк и полезные жиры

Для работы иммунитета нужен и цинк. Его источники – нежирное мясо, яйца, морепродукты и тыквенные семечки: микроэлемент участвует в образовании иммунных клеток и восстановлении тканей. Ещё один важный продукт – жирная рыба. Лосось, скумбрия и сельдь содержат витамин D и полиненасыщенные жирные кислоты, регулирующие иммунный ответ. Полезным дополнением станут миндаль и грецкие орехи – в них есть витамин Е и полезные жиры, защищающие клетки от окислительного стресса.

Кисломолочные продукты и лук с чесноком

Кефир и натуральный йогурт без добавленного сахара помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Состояние кишечника тесно связано с иммунитетом: врач напомнила, что около 70% иммунных клеток развивается именно в кишечнике, поэтому его здоровье – центральное звено иммунитета. В список вошли также чеснок и лук – они содержат серосодержащие соединения. Но рассматривать их как замену профилактике или лечению инфекций не стоит: это лишь часть разнообразного рациона.

Злаки, ягоды и мёд

Пророщенные злаки и бобовые дают фолиевую кислоту, железо и витамины группы В, необходимые для образования клеток и синтеза антител. Завершают список ягоды и мёд: ягоды ценны антоцианами – растительными соединениями с антиоксидантными свойствами, а мёд можно использовать как дополнение, если нет противопоказаний. Главный принцип осеннего меню, по словам специалиста, – разнообразие. Не стоит делать ставку на один продукт: важнее регулярно получать питательные вещества из разных источников.