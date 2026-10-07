Соседи ненавидят этот звук: законно ли прогревать машину во дворе

В холода перед водителями встаёт привычная дилемма: можно ли спокойно прогреть автомобиль во дворе или за работающий двигатель под окнами действительно могут оштрафовать? Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал REGIONS.Ru, что прямого запрета на прогрев машины в жилой зоне нет, а само желание водителя убедиться в исправности и безопасности автомобиля вполне объяснимо.

Прямого запрета нет

По словам специалиста, многие автомобилисты сталкиваются со слухами о том, что оставлять машину с работающим двигателем во дворе якобы запрещено. Однако речь часто идёт о знаке, запрещающем остановку или стоянку с работающим двигателем, а не о полном запрете прогревать автомобиль во дворах.

"Есть табличка, что остановка с работающим двигателем запрещена, но во дворах, в жилых зонах я такого норматива не видел", – объяснил Славнов.

Прогрев перед поездкой – часть подготовки

Юрист отметил, что стоянка возле дома относится к общедомовому имуществу, которым пользуются все жители. При этом водитель перед началом движения должен убедиться, что автомобиль безопасен для поездки: проверить состояние, очистить машину при необходимости и прогреть её.

"Человек должен быть убеждён не только в прогреве машины, но и в безопасности своего колёсного транспортного средства: убедился в безопасности, посмотрел, что всё хорошо, немножечко прогрел машину – и поехал", – рассказал автоюрист.

Когда начинаются проблемы

Другое дело – оставлять автомобиль надолго с заведённым двигателем. По словам Славнова, водителю стоит учитывать не только собственные интересы, но и интересы жителей дома: длительный шум и выхлопные газы под окнами закономерно могут вызвать конфликт с соседями.

"Прямого запрета нет. Были обращения, но норматива нет, хотя слухи такие где-то ходят", – подчеркнул эксперт.

Таким образом, сам факт того, что автомобилист зимой завёл машину во дворе и немного прогрел её перед поездкой, не означает автоматически, что ему выпишут штраф. Однако конкретные обстоятельства – место стоянки, продолжительность работы двигателя, наличие специальных знаков и другие нарушения – могут иметь значение.