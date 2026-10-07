Отрава или польза? Эксперт развеял миф о пальмовом масле

Пальмовое масло давно стало одним из самых обсуждаемых продуктов: его либо называют опасным, "не переваривающимся" и "забивающим сосуды", либо считают полностью безвредным ингредиентом. Между тем, агроэксперт Илья Березнюк отметил, что продукт не подпадает ни под одну из этих крайностей, сообщает REGIONS.Ru со ссылкой на RT.

Миф о "пластилине"

Специалист отдельно опроверг распространённое утверждение, будто пальмовое масло остаётся в организме в виде своеобразного "пластилина". По его словам, оно переваривается так же, как другие пищевые жиры, поскольку расщепляется ферментами. Температура плавления продукта при этом не определяет его усвояемость.

Главная претензия – состав

Основная обоснованная претензия к пальмовому маслу, по оценке Березнюка, связана с его жирнокислотным составом. Примерно половина продукта приходится на насыщенные жирные кислоты, хотя в нём есть и значительная доля мононенасыщенной олеиновой кислоты. Эксперт напомнил, что ВОЗ рекомендует ограничивать насыщенные жиры до 10% общей калорийности рациона.

При этом некоторые исследования не выявили ухудшения основных показателей липидного обмена при употреблении пальмового масла по сравнению с другими жирами. Кроме того, само по себе происхождение масла не делает его некачественным.

Когда продукт безопасен

Пищевое пальмовое масло может соответствовать требованиям качества, если оно свежее, правильно рафинировано и дезодорировано, имеет низкую степень окисления и контролируемое содержание технологических загрязнителей. Для потребителя, подчеркнул эксперт, важно соблюдение производителем технических регламентов.

В то же время чрезмерное количество пальмового масла в рационе может способствовать повышению уровня LDL-холестерина и в долгосрочной перспективе увеличивать сердечно-сосудистый риск. Поэтому Березнюк не считает его ни ядом, ни универсальной заменой другим растительным маслам. Небольшое количество качественного продукта допустимо – особенно если он используется вместо трансжиров.