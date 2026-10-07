"Говорил, что у меня ВИЧ": новосибирца, разославшего откровенные фото бывшей, не накажут

Житель Новосибирска, которого бывшая девушка обвинила в интернет-травле, остался без наказания. Мужчина опубликовал откровенные снимки экс-возлюбленной на фейковой странице, записал видео с ложным заявлением о её ВИЧ и в итоге объявил себя умершим. Уголовное дело, переданное в Хакасию, развития так и не получило.

Знакомство пары началось в 2019 году, когда новосибирец приехал в командировку на Урал. Юрист из Екатеринбурга помогала ему с рабочими вопросами – завязался роман, мужчина постоянно приезжал к девушке. Однако отношения закончились скандалом.

– Он устроил мне сцену ревности: якобы я изменила с его другом. В итоге мы расстались, – рассказала женщина КП-Новосибирск.

После расставания бывший, по её словам, решил отомстить. На фейковой странице он выложил её откровенные фото, которые хранились у него в телефоне, и начал добавлять в друзья её близких. Затем смонтировал ролик со снимками, где заявил, что якобы у женщины ВИЧ. Позже знакомая мужчины написала в комментариях её дочери оскорбительное сообщение.

Женщина обратилась в прокуратуру – на мужчину завели дело за клевету и публичные оскорбления. По запросу следователя материалы передали в Хакасию, так как была информация, что он находится там. После этого, по словам потерпевшей, произошло странное: ей написал якобы сын бывшего и сообщил, что тот умер.

– Я сначала поверила, что мне его сын пишет. А потом с одной из его подруг пообщались, и она набрала с незнакомого номера – ответил ей сам мужчина, – рассказала женщина.

По её словам, дело в Хакасии так и не получило развития: следователи с ней не связались, и, как она понимает, производство закрыли. При этом бывший и его окружение больше её не беспокоят.