От разрухи к новой жизни: как возрождают писательский поселок под Петербургом

В комплекс Дома творчества писателей на Кавалерийской улице, 4, входят жилой корпус, здание клуба-столовой, дом для персонала и баня. Еще год назад здесь была настоящая разруха, однако за это время удалось восстановить электрику и водоснабжение, отремонтировать крыши, провести интернет и камеры, а в жилом корпусе обновить номера на третьем этаже.

– На ремонт этажа и восстановительные работы ушло порядка 30 миллионов рублей – деньги собирали отовсюду: что-то заработали сами на сдаче номеров, что-то выделил инвестор, которому сдали в аренду номера под реконструкцию, – рассказал ответственный секретарь Санкт-Петербургского отделения СПР Виталий Федоров.

Сейчас отремонтировано около 30% корпуса. Переночевать на обновленном этаже, где в 70–80-е годы работали Федор Абрамов и братья Стругацкие, может любой желающий – гостиница востребована благодаря близости к Финскому заливу. Второе дыхание место получило в конце лета благодаря открытию дачного клуба "Суббота" в соседнем корпусе – двухэтажное пространство в советском стиле сдали в аренду известным рестораторам. Там сохранили библиотеку, читальный зал и винил, проводят лекции и встречи с писателями. Этот корпус отремонтирован на 60%.



В пешей доступности – шесть знаменитых "литфондовских" дач, среди которых была и дача Анны Ахматовой, которую она называла "будкой". Там отремонтировали три крыши, провели интернет и пожарную сигнализацию. По оценкам СПР, на полное возрождение комплекса нужно 200–300 миллионов рублей. В ближайших планах – газовое отопление (7–8 миллионов) и ремонт первого и второго этажей спального корпуса.



По мнению регионального отделения СПР, проект преображения Комарово в первую очередь должен быть ориентирован на писателей, как это было исторически, но и для туристов легендарное место должно оставаться доступным.

– Опыт преображения Переделкино нам подходит. Просто повторять ничего не нужно – следует учитывать местную специфику и с огромным уважением относиться к ней. Страшнее будет, если здесь просто сделают ЖК или гостиничный комплекс, – считает гид и жительница Комарово Ольга Набокова.

Обновление Переделкино началось в 2020–2021 годах с восстановления Дома творчества писателей. В 2022-м пространство перезапустилось как один из главных культурных кластеров с выставками, резиденциями, парком и кафе. Об этом пишет "КП-Петербург".