Как вытащить ребенка из планшета - совет эксперта для уставших родителей

По данным "Лаборатории Касперского", российские школьники проводят в онлайне в среднем четыре часа в день, а к старшим классам эта цифра вырастает до пяти: 94% подростков 15–17 лет не выпускают гаджеты из рук. Каждый десятый школьник сидит в экране по 8–10 часов в сутки. Главная причина, по которой родители пытаются это остановить (68% опрошенных), – желание, чтобы ребёнок отдыхал другими способами.

Однако просто отобрать планшет – худшая стратегия. Психологи и эксперты по детскому развитию сходятся: конкурировать с гаджетом за внимание проигрышно, если предлагать только "надо" и "полезно". Дети выбирают не пользу, а эмоцию, советует издание Inkazan.ru.

Редакция Inkazan собрала работающие механики от экспертов. Среди них – "разведка" интересов ребёнка, чтобы подобрать офлайн-занятие под то, что он получает в сети; правило "один экран – одно дело" (20 минут игры – 20 минут движения); ставка на короткие занятия с быстрым результатом – робототехника, столярная мастерская, кулинария; возвращение дворовых игр и настольных турниров; совместное чтение без "классики из-под палки".

Отдельный пункт – родителям стоит убрать собственные телефоны. Роспотребнадзор напоминает: к окончанию школы близорукость развивается у половины детей, а экраны – один из главных факторов. При этом лишь 27% родителей реально ограничивают экранное время.