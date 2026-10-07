Джинсы или классика? Что носят на работу жители Новосибирска

Большинство жителей Новосибирска либо одобряют требования к внешнему виду на работе, либо относятся к ним спокойно – таких в сумме 67%. Чаще всего для работы горожане выбирают классические вещи, джинсы и повседневную одежду. На рабочий гардероб в среднем уходит 6677 рублей в месяц.

Согласно опросу, четверть жителей Новосибирска работают на производстве или предприятии, еще по 23% – в офисе или в гибридном формате. У 14% работа связана с разъездами, а 13% трудятся полностью удаленно. При этом у 52% опрошенных есть дресс-код или определенные требования к внешнему виду.

У 27% респондентов действуют демократичные правила – например, запрет на шорты или чрезмерно открытую одежду. Чаще всего такие требования встречаются в ИТ, маркетинге и коммуникациях (42%). В медицине, образовании и культуре о подобных правилах сообщили 36% опрошенных. Еще у 24% жителей Новосибирска действует строгий дресс-код – деловая одежда или униформа. Чаще всего это работники госструктур, охранных предприятий и правовой сферы (50%), а также производств (35%).

К требованиям к внешнему виду новосибирцы относятся преимущественно положительно или нейтрально: 41% одобряют дресс-код, 27% – нейтральны. Еще 15% считают такие правила оправданными для отдельных профессий, где важны единый стандарт, безопасность или гигиена. Отрицательно высказались 17% респондентов – чаще всего это сотрудники ИТ, маркетинга и коммуникаций (19%), сельского хозяйства (18%), строительства и ремонта (15%).

Чаще всего жители Новосибирска приходят на работу в джинсах и повседневной одежде – такой вариант выбрали 30% опрошенных. Еще 25% предпочитают классический стиль: рубашки, брюки и базовые вещи. 23% выбирают базовую одежду нейтральных цветов, 20% носят униформу, принятую в компании, а 18% отмечают, что их рабочий гардероб почти не отличается от повседневного.

Главный критерий при выборе одежды – удобство и комфорт (66%). На втором месте качество материалов (34%), на третьем – привлекательный внешний вид (28%). Для 22% важна цена, для 20% – возможность сочетать вещь с другими предметами гардероба. Соответствие дресс-коду отметили лишь 11% опрошенных. При этом семь из десяти россиян самостоятельно покупают одежду для работы.

В среднем жители Новосибирска расходуют на рабочую одежду 6677 рублей в месяц. 26% опрошенных укладываются в сумму до 2000 рублей, еще 16% тратят от 2001 до 5000 рублей. У 15% ежемесячные расходы составляют от 5001 до 10 000 рублей, а 8% тратят еще больше. Об этом пишет Om1 Новосибирск.