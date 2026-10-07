При подготовке кемеровских автобусов к зиме вскрылись проблемы - успеют ли устранить

Зима не за горами, и в Кемерове решили заранее позаботиться о том, чтобы транспорт не подвёл горожан в морозы.

Глава города Дмитрий Анисимов дал поручение проверить, как подготовлены автобусы, трамваи и троллейбусы. Об этом он написал в своих соцсетях.

Первым делом взялись за электротранспорт. В трамвайном депо проверили больше тысячи обогревателей. В вагонах обновили уплотнители. Из 49 трамваев к холодам готовы 48. Один вагон пока в капремонте – его вернут в строй до конца октября.

С троллейбусами картина тоже хорошая. Проверили 76 машин из 77. Для них купили и поставили 153 зимние шины. Последний троллейбус тоже на капремонте – до конца года.

В автобусном парке подготовка идёт постепенно. На маршрутах сейчас 211 автобусов. Часть уже готова к зиме. У нескольких машин барахлит отопление – это исправят до конца недели.

– Машины, находящиеся на плановом ремонте, также выйдут на линии полностью подготовленными к холодам, – отметил глава Кемерово Дмитрий Анисимов.

Проверили и частных перевозчиков. В понедельник осмотрели их автобусы. Нашли мелкие замечания – к полу и печкам. Нарушителям выписали предписания и дали жёсткие сроки на исправление.

Следить за транспортом будут всю зиму. Чтобы быстро устранять неполадки.