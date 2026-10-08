Сибирская Ривьера: в Шерегеше появится самый большой термальный комплекс Кузбасса

В Шерегеше появится новая точка притяжения, которая будет работать круглый год. Компания "УГМК-Застройщик" завершила возведение второго отеля, жемчужиной которого станет термальный комплекс площадью 2,7 тыс. квадратных метров – самое большое термальное пространство в Кузбассе с открытым подогреваемым бассейном.
Проект создаёт в Шерегеше новый якорь для межсезонья: комплекс станет самостоятельным поводом для поездки, когда катание ещё не началось или уже закончилось.
– Мы уходим от стереотипа, что Шерегеш – это исключительно про катание, подъемники и апре-ски, – отмечает генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин. – Сегодня гость ищет качественный круглогодичный отдых. С новым термальным комплексом поездка в Кузбасс получит новый смысл: теперь сюда можно будет приехать просто ради выходных в горах, качественного пара и релакса в бассейне, даже если вы ни разу не встали на сноуборд или лыжи.
Концепция построена на контрасте средиземноморской эстетики с сибирской природой.
– Пространство визуально объединит первые два корпуса отеля "Шермонт" и при этом лаконично впишется в архитектурный ансамбль всего комплекса, – рассказывает дизайнер Ирина Добронравова
Центральным элементом станет открытый подогреваемый бассейн площадью 420 кв.м. Комфортная температура воды будет поддерживаться круглый год. Внутри – водопады и мощные струи аквамассажа.
Летом терраса превратится в пляжный клуб с шезлонгами, баром и видом на горы. На террасе разместится отдельная сауна. Из первого отеля гости попадут в зону бассейна по тёплому закрытому переходу, из второго – выплыв прямо из спа в открытый бассейн.
В велнес-зону войдут десять различных бань и саун. Первым откроется банный комплекс из четырёх парных: можжевеловой, травяной, русской и хаммама с панорамным видом на Горную Шорию. Можно заказать индивидуальное и коллективное парение, воспользоваться обливными вёдрами и чайной станцией. Из ресторана отеля можно заказать еду и напитки в зону отдыха.
– Комплекс предлагает разнообразный выбор спа-услуг. Гостям будут доступны классические массажные уходы, а также аутентичные балийские и тайские спа-ритуалы, – рассказывает руководитель проекта спа Ольга Денисова. – Направления варьируются от глубокой работы с мышцами после катания до расслабляющих практик, релаксации и лимфодренажных техник, например, после долгого переезда или перелета.
Уже сегодня в "Шермонте" работают два эксклюзивных спа-пространства с русской баней и хаммамом.
– Мы хотели создать не просто спа-пространство, а настоящее ощущение русской бани с её душой, – делится автор проекта, дизайнер Ирина Добронравова. – Только натуральные материалы, декор в виде огромных веников из алтайских и шорских трав под потолком. В центре комнаты отдыха гостей встречает самовар с ароматным чаем. Это игровая история, запоминающийся декор, который дает тот самый вау-эффект ещё до того, как гости переступили порог парной.
Комплекс планируется открыть 1 декабря 2026 года для всех гостей курорта. Предусмотрена гибкая тарифная сетка и программа лояльности.
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