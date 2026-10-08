Сибирская Ривьера: в Шерегеше появится самый большой термальный комплекс Кузбасса

Летом терраса превратится в пляжный клуб с шезлонгами, баром и видом на горы. На террасе разместится отдельная сауна. Из первого отеля гости попадут в зону бассейна по тёплому закрытому переходу, из второго – выплыв прямо из спа в открытый бассейн.

В велнес-зону войдут десять различных бань и саун. Первым откроется банный комплекс из четырёх парных: можжевеловой, травяной, русской и хаммама с панорамным видом на Горную Шорию. Можно заказать индивидуальное и коллективное парение, воспользоваться обливными вёдрами и чайной станцией. Из ресторана отеля можно заказать еду и напитки в зону отдыха.