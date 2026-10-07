"Всю ситуацию раздули": сын Трампа вернул деньги за свадьбу Умару Кремлеву

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев подтвердил, что Дональд Трамп-младший вернул ему деньги за организацию свадьбы.

Как передает корреспондент "Газеты.Ru", Кремлев рассказал, что лично на торжестве не присутствовал.

– На свадьбе Трампа-младшего я не был. Мы встретились на общем мероприятии. Что касается того, что он вернул мне какие-то расходы – да, он вернул мне деньги. Но я даже не понял, за что, – рассказал он.

Он также отметил, что не воспринимает произошедшее как особенный подарок.

– Всю ситуацию просто раздули. Почему нам с Трампом-младшим нельзя дружить? Мы просто дружим, – подчеркнул президент IBA.

Также Умар Кремлев уточнил, что никогда не просил помощи у сына президента США Дональда Трампа. Об этом пишет URA.RU.