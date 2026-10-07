Общество

"Всю ситуацию раздули": сын Трампа вернул деньги за свадьбу Умару Кремлеву

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев рассказал, что сын Трампа вернул ему деньги за свадьбу.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев подтвердил, что Дональд Трамп-младший вернул ему деньги за организацию свадьбы.

Как передает корреспондент "Газеты.Ru", Кремлев рассказал, что лично на торжестве не присутствовал.

– На свадьбе Трампа-младшего я не был. Мы встретились на общем мероприятии. Что касается того, что он вернул мне какие-то расходы – да, он вернул мне деньги. Но я даже не понял, за что, – рассказал он.

Он также отметил, что не воспринимает произошедшее как особенный подарок.

– Всю ситуацию просто раздули. Почему нам с Трампом-младшим нельзя дружить? Мы просто дружим, – подчеркнул президент IBA.

Также Умар Кремлев уточнил, что никогда не просил помощи у сына президента США Дональда Трампа. Об этом пишет URA.RU.

Фото: VSЕ42.RU
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