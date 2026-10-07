Под Казанью бешеная фура снесла "мост глупости" - есть раненые

Авария произошла днём 6 октября в Пестречинском районе Татарстана на трассе Казань – Шемордан, сообщает издание Inkazan. По предварительным данным ГАИ, водитель грузовика FAW ехал с поднятым кузовом заехал прямо под наземный переход и снёс пролёт конструкции.

Происшествие случилось около 12:45 в районе села Кощаково, на участке в направлении деревни Царево. Удар пришёлся на несущую часть перехода: опора не выдержала, и часть конструкции упала на проезжую часть. На место направили сотрудников МЧС, пожарных, инспекторов ГИБДД и бригаду скорой помощи.

Травмы получили водитель и пассажир грузовика. Пассажир отказался от госпитализации, водителя с незначительными повреждениями доставили в больницу. На самом мосту людей не было.

Движение по трассе в районе Кощаково полностью ограничили из-за риска нового обрушения, организован объезд через Пестрецы. На основном маршруте образовалась пробка около километра, изменился и маршрут автобуса в сторону Царево. По предварительной оценке, на восстановление движения может уйти не менее шести часов. Прокуратура района начала проверку.

Напомним, обычно "мостами глупости" называют конструкции, под которыми застревают автомобили, водители которых решили проехать по удобному маршруту, не рассчитав соотношение габаритов авто и пролёта. "Мосты глупости" стихийно возникают в любом месте России и "ловят" упрямых водителей пачками. Но в этот раз контрукция просто не выдержала.