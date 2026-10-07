Плюс 328 номеров к сибирскому гостеприимству

"УГМК-Застройщик" продолжает активно участвовать в развитии спортивно-туристического комплекса Шерегеш. Накануне компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию второго десятиэтажного отеля. Новое здание рассчитано на 328 номеров. Гости смогут выбрать как номера категории "стандарт", "люкс", "семейный", так и роскошные пентхаусы с террасами под открытым небом.

Для гостей нового отеля будет работать вся необходимая инфраструктура. На первом этаже откроется фирменный магазин одежды Dragon Fly, где можно будет приобрести профессиональную экипировку и стильные повседневные вещи. Для гастрономических впечатлений предусмотрены ресторан и лобби-бар с панорамными окнами. Особое внимание уделено безопасности и здоровью гостей: в здании начнет работу собственный травмпункт, готовый оказать первую помощь при любых повреждениях на склоне, а также аптека.