Юрмаш растаскивают по кускам: что случилось на производственном гиганте Кузбасса

В Юрге пятеро местных жителей отправились под суд. Об этом сообщили в Объединённом пресс-центре судов Кузбасса.

По данным ведомства, их обвиняли в краже металла с Юргинского машиностроительного завода. Причём действовали они не в одиночку, а целой группой.

Как выяснилось, всё началось в июне 2025 года. Один из мужчин собрал вокруг себя людей. Вместе они выносили металл с территории завода. И делали это не раз.

Сколько именно удалось вывезти – неизвестно.

– Предприятию причинён ущерб в размере 1,7 млн рублей, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Преступную деятельность пресекли после задержания организатора группы. Дальше – суд.

Всех пятерых признали виновными. Каждому дали реальный срок. Самый маленький – 3 года 6 месяцев. Самый большой – 4 года 8 месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Часть ущерба осуждённые возместили. Поэтому с них взыскали 1 120 000 рублей в пользу предприятия.