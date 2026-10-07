Сдуло 100 метров крыши: когда восстановят пострадавшую школу - МЧС Кузбасса

В Тяжинском муниципальном округе Кузбасса уточнили обстоятельства повреждения кровли. Речь идет о школе №3 в селе Преображенка: порыв ветра повредил крышу над помещением спортивного зала на улице Советская. Предварительная площадь повреждения – 120 кв. м.



Уточняется, что в результате пострадавших нет, учебный процесс не нарушен. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.

– Проведение ремонтных работ запланировано на 08.10.2026, – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кузбассе ветром сорвало крышу школы, которую недавно ремонтировали. В администрации округа тогда заявили, что объект находится на гарантии – ремонт пообещали выполнить в течение трех дней.