В Кузбассе ветром сорвало крышу школы, которую недавно ремонтировали

Разбушевавшаяся стихия в Кузбассе оставляет свои следы. В соцсетях региона распространилась информация о ЧП в Тяжинском округе. По данным анонимных авторов, в селе Преображенка сильный ветер повредил кровлю школы №3 и пострадала крыша над спортивным залом.

– Повезло, что к этому моменту занятия уже закончились и детей в здании не было, – подчеркивает подписчик городского сообщества.

По словам очевидцев, для повреждения крыши хватило одного порыва ветра. При этом кровлю ремонтировали только в этом году. Поэтому у местных жителей возникли вопросы к качеству выполненных работ.

Редакция VSE42.RU обратилась в администрацию Тяжинского округа за выяснением обстоятельств. Там ответили, что объект находится на гарантии.

– Работы будут выполнены подрядчиком в течение 3 дней, – пояснили в администрации Тяжинского округа.

Ранее VSE42.RU сообщал, что после появления информации об инциденте в соцсетях МЧС региона также комментировало ситуацию.