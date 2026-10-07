В Красноярском крае девушка так «обмыла» новую Audi, что сожгла авто

22-летняя жительница Шарыпово 2 октября купила Audi A5 и отправилась в Назарово отмечать покупку. Утром следующего дня, не протрезвев, она поехала обратно: около 10 часов на 79-м километре трассы Шарыпово – Назарово машина вылетела в кювет, перевернулась и загорелась, сообщает издание "Проспект Мира" со ссылкой на краевое управление ГИБДД.

В салоне, кроме водительницы, находились молодой человек и несовершеннолетняя девушка. Они выбрались из горящего автомобиля и разъехались по домам на попутках, не дожидаясь экстренных служб. Уже дома пострадавшие обратились в больницу и сообщили о травмах.

Прибывшие автоинспекторы установили, что девушка села за руль пьяной: алкотестер показал 0,57 мг/л в выдыхаемом воздухе. Кроме того, у неё не было водительских прав, машина не стояла на учёте, а полис ОСАГО отсутствовал.

За пьяную езду без прав ей грозит административный арест до 15 суток либо штраф 45 тысяч рублей, а также дополнительные штрафы за отсутствие регистрации и страховки.