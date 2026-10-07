Ошибка на дороге обернулась кузбассовцу потерей миллиона: что он натворил

Мариинский городской суд рассмотрел иск владельца грузовика IVECO Stralis. Об этом сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.

Ответчик – 20-летний водитель ВАЗ 2114. Именно он спровоцировал ДТП, проехав на красный сигнал светофора на перекрёстке федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Авария случилась в конце ноября 2025 года. Было около 23:00. Молодой водитель ехал из села Усть-Чебула в Мариинск. На перекрёстке загорелся красный. Затормозить он не успел и выехал на полосу, по которой двигался грузовик.

За рулём IVECO Stralis был 60-летний житель Омска. Грузовик получил серьёзные повреждения передней части.

Позже выяснилось ещё одно обстоятельство. У виновника аварии не было полиса ОСАГО. То есть его ответственность застрахована не была. Владелец грузовика обратился к независимому эксперту. Тот оценил стоимость восстановительного ремонта почти в 1,3 млн рублей.

– Добровольно возмещать ущерб 20-летний правонарушитель отказался, в связи с чем собственнику грузовика пришлось обращаться в суд, – отметили в городском Мариинском суде.

В ходе разбирательства молодой человек признавал вину, но с суммой ущерба не соглашался. Правда, своей экспертизы он так и не провёл, хотя суд ему это разъяснял. В итоге суд решил: раз страховки нет, все расходы ложатся на виновника лично. С кузбассовца взыскали ущерб и судебные расходы. Общая сумма – 1 миллион 335 тысяч 456 рублей.

Решение вступит в силу после срока обжалования. Если подадут апелляцию – после её рассмотрения.