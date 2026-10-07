"Сэндвич" из одеял и блэкаут: россиянам назвали идеальную формулу крепкого сна осенью

С наступлением холодов привычная спальня может потребовать небольших изменений. На качество сна влияют не только температура за окном, но и освещение, текстиль, влажность воздуха и даже запахи.

Дизайнер интерьера и архитектор с 20-летним опытом Мария Боровская в беседе с "Радио 1" рассказала, как подготовить спальню к осени и сделать обстановку более комфортной для отдыха.

Легкие простыни пора заменить

Летние комплекты из тонких тканей осенью можно убрать до следующего теплого сезона. По словам специалиста, для прохладного времени года подойдут более плотные и мягкие материалы – например, фланель, тенсель или поплин.

Для постельного белья эксперт рекомендует выбирать ткань плотностью от 130 г/м².

Одеяльный "сэндвич" в несколько слоев

С наступлением холодов летнего одеяла может быть уже недостаточно, но переходить сразу на максимально теплый зимний вариант тоже необязательно.

Боровская советует использовать многослойную систему: легкое одеяло из мериносовой шерсти дополнить тонким пледом. Такой вариант позволяет регулировать количество тепла в течение ночи.

Яркий свет лучше оставить за пределами спальни

Еще одна важная деталь – вечернее освещение. Дизайнер советует отказаться от яркого верхнего света перед сном и заменить его более теплым и мягким.

Для спальни подойдут прикроватные светильники с температурой света около 2200–2700 К. Включать их можно примерно за час-полтора до сна, постепенно переходя к более приглушенному освещению.

Добавляем затемнение

Осенью утренний свет по-прежнему может мешать полноценному отдыху. Поэтому специалист рекомендует обратить внимание на шторы.

Один из вариантов – сочетание декоративных штор с плотной подкладкой блэкаут. Также можно использовать рулонные шторы с эффектом полного затемнения.

Яркие цвета – подальше от кровати

Летние сочные оттенки в спальне можно заменить более спокойной природной палитрой. Дизайнер предлагает обратить внимание на приглушенный шалфейный, терракотовый, глубокий серый, оттенки древесной коры и грозового неба.

Такие цвета помогают создать более спокойную визуальную атмосферу и убрать ощущение излишней пестроты.

Следим за климатом

Отдельное внимание осенью стоит уделить микроклимату. С началом отопительного сезона воздух в помещении становится суше, поэтому дизайнер советует использовать увлажнитель с гигрометром.

В качестве комфортного ориентира специалист называет влажность 45–55%. Температуру в спальне она рекомендует поддерживать примерно на уровне 18–20 °C, чтобы в комнате было прохладно, а под одеялом – тепло.

Запах тоже может стать частью вечернего ритуала

Летние цитрусовые и морские ароматы осенью можно заменить более теплыми композициями. Боровская советует обратить внимание на кедр, сандал, ветивер, инжир и корицу.

Тем, кто предпочитает более легкие запахи, подойдет лаванда. Аромат можно использовать как часть привычного вечернего ритуала, который помогает настроиться на отдых