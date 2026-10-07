Более 60 человек пострадали в 45 ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

С 28 сентября по 4 октября сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса пресекли 4 490 нарушений правил дорожного движения: 120 – среди пешеходов, 4 370 – среди водителей.
- 153 водителя отстранены от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования;
- 274 – попались на езде без прав;
- 111 – выехали на встречную полосу там, где это запрещено;
- 117 – нарушили правила перевозки детей;
- 273 – нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом;
- 130 – нарушили правила проезда перекрёстков;
- 111 – проехали на запрещающий сигнал светофора;
- 172 – не пропустили пешехода.
Произошло 45 ДТП, в которых 1 человек погиб и 61 травмирован.
В ДООЦ "Сибирская сказка" прошло выездное занятие для специалистов образовательных организаций дополнительного и дошкольного образования. Его посетили руководитель Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения Людмила Купреева, начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Кузбасса Евгений Наумкин, начальник Отдела МВД России "Новокузнецкий" Александр Сидоров, а также начальник ПДН Анна Раткина и старший юрисконсульт правового направления Отдела МВД России "Новокузнецкий" Олеся Дадаева.
Полицейские разъяснили молодым педагогам, как можно взаимодействовать с несовершеннолетними и их семьями для предотвращения ситуаций, которые могут повлечь не только административное нарушение, но и более плачевные последствия.
В Калтане сотрудники Госавтоинспекции и активисты отряда ЮИД провели профилактическую встречу с младшеклассниками.
В начале встречи дети вспомнили основные правила безопасного поведения пешеходов. Далее о правилах рассказали ЮИДовцы: задавали вопросы, загадывали тематические загадки и помогали ребятам разбирать дорожные ситуации. А с помощью макета дороги школьники моделировали ситуации, которые могут возникнуть на улице, и учились правильно действовать.
На встрече говорили о самых частых причинах ДТП, административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством за нарушение ПДД.
Особое внимание уделили недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, соблюдению скоростного режима, очерёдности проезда перекрестков, правил применения ремней безопасности и мерам безопасности при перевозке пассажиров, правилам перехода через проезжую часть.
В посёлке Кузедеево инспекторы остановили мотоцикл "Урал". При проверке оказалось, что мужчина не имеет водительского удостоверения, а освидетельствование установило алкогольное опьянение.
В отношении водителя полицейские составили протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Судом нарушителю назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.
Инспекторы ДПС заметили Ford Focus и подали сигнал об остановке. Водитель же попытался скрыться от полицейских. При движении он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.
За рулём оказался 25-летний мужчина с запахом алкоголя изо рта. Освидетельствование показало 0,69 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимую норму.
В отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Статья предусматривает штраф в размере 45 000 рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.
Машину поместили на специализированную стоянку.