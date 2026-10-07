Более 60 человек пострадали в 45 ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

В ДООЦ "Сибирская сказка" прошло выездное занятие для специалистов образовательных организаций дополнительного и дошкольного образования. Его посетили руководитель Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения Людмила Купреева, начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Кузбасса Евгений Наумкин, начальник Отдела МВД России "Новокузнецкий" Александр Сидоров, а также начальник ПДН Анна Раткина и старший юрисконсульт правового направления Отдела МВД России "Новокузнецкий" Олеся Дадаева.

Полицейские разъяснили молодым педагогам, как можно взаимодействовать с несовершеннолетними и их семьями для предотвращения ситуаций, которые могут повлечь не только административное нарушение, но и более плачевные последствия.