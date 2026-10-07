Массовая распродажа: российские таксопарки избавляются от автомобилей

Российские таксомоторные компании всё активнее избавляются от своих автомобилей. Многие выставляют их на торги. Об этом Autonews.ru рассказали в правлении Национальной ассоциации таксопарков.

Руководитель компании F1rst Дмитрий Назаров говорит, что продают машины и мелкие фирмы, и крупные. Причина – водителей не хватает, а рынок переполнен.

Кто страдает первым

В зоне риска те, кто ошибся с бизнес-моделью или накупил неликвидных машин.

– Из-за этого таксопарки демпингуют и продают себе в убыток, – заявил Назаров.

Первыми продают старые авто, которые требуют дорогого ремонта.

Кто выставляет машины на торги

Часто на торгах продают не сами перевозчики, а лизинговые компании. Руководитель "Таксимании" Георгий Балашов объяснил, что в основном это машины, которые забрали у тех, кто не потянул нагрузку.

Обычно такси ездит около пяти лет. Потом машину продают или перегоняют в другой регион, где она ещё поработает.

– Если попали в ДТП, то все эти автомобили чинятся, приводятся в надлежащий вид в соответствии с сертификацией, восстанавливается безопасность. Если это сильное ДТП, восстанавливается геометрия – и все профессиональные игроки рынка умеют это делать качественно, – отметил Балашов.

Изъятия за неуплату

Глава "Такси Ритм" Руслан Садретдинов добавил, что лизинговые компании массово забирают машины за долги. Отслужившие своё или разбитые авто продают или разбирают на запчасти.

Кто виноват

Продавать машины приходится мелким или плохо управляемым паркам. Так считает руководитель таксопарка "Снежок" Адилет Кыдыралиев.

– Это так называемые однодневные таксопарки или парки, в которых не выстроена профессиональная бизнес-модель, – отметил он.

С ним согласен глава таксопарка "Под Садовым" Андрей Шепет.

– Действительно, есть такая история, но она касается в первую очередь тех, кто оказался в этом бизнесе случайно, кто не умеет считать экономику, не понимает, что такое таксопарк и какие обязательства он несёт, – пояснил он.

В итоге распродажа машин – это результат сразу нескольких проблем. Нехватка водителей, переполненный рынок и слабые бизнес-модели. Крупные игроки, умеющие считать деньги, работают дальше. А случайные уходят, оставляя лизинговым компаниям разбираться с изъятыми машинами. Для пассажиров это может обернуться сокращением парка. А для рынка – постепенной очисткой от неэффективных участников.