Сибиряки устали от серости – жители массово скупают необычные декор для дома

Новосибирцы начали скупать яркие предметы интерьера и декор. Так, по данным исследования "Группы Лента", с января по август 2026 года в 3,4 раза вырос спрос на пледы насыщенных оттенков и с рисунками. Продажи ваз с необычным дизайном увеличились примерно в 2,5 раза, а свечей и подсвечников – почти вдвое.

Сибиряки стали чаще покупать и яркий текстиль для кухни: полотенца, скатерти, дорожки и салфетки.

Меняются и предпочтения в посуде. Продажи ярких тарелок и моделей с заметными принтами выросли на 15% за год, кружек, чашек и блюдец – на 18%, а блюд, салатников и мисок – на 9%.

Среди популярных товаров оказались кружки объемом до 500 мл, модели с бантиками и цветочной фактурой, деревянные салатники, менажницы из акации, а также тарелки с растительными и геометрическими мотивами.

В декоре покупатели все чаще выбирают один яркий акцент вместо полной смены интерьера. В ход идут вазы с лимонами, свечи с вишнями и подушки в форме ромашек. Об этом пишет Om1 Новосибирск.

По данным опроса, почти половина россиян осенью задумывается об обновлении интерьера, а 63% используют цветные детали в оформлении дома. При этом 24% предпочитают один-два ярких предмета на спокойном фоне, 23% периодически добавляют необычный декор, а 16% активно используют насыщенные цвета, чтобы менять атмосферу дома.