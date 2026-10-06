Мост между Россией и КНДР назвали именем героя из Новосибирской области

Мост через реку Туманную между Россией и Северной Кореей назвали именем Якова Новиченко – уроженца Новосибирской области, который в 1946 году спас жизнь будущему лидеру КНДР Ким Ир Сену.

Как пишет КП-Новосибирск, Яков Новиченко родился в селе Травное Новосибирской области. В годы войны он служил в советских войсках, а после освобождения Кореи от японских войск остался в составе советского контингента.

1 марта 1946 года во время массового митинга в Пхеньяне на правительственную трибуну, где находился Ким Ир Сен, бросили гранату. Младший лейтенант Новиченко, командовавший охраной, успел схватить ее, но отбросить было некуда. Тогда офицер накрыл гранату собой.

В результате взрыва сибиряк получил тяжелые ранения, но выжил. Ким Ир Сен не пострадал.

Спустя десятилетия корейский лидер разыскал своего спасителя. В 1984 году они встретились в Советском Союзе. После этого Новиченко вместе с семьей неоднократно приезжал в КНДР, где его считали национальным героем. Ему даже присвоили звание Героя труда КНДР.

Теперь имя Новиченко получил международный автомобильный мост через реку Туманную, соединяющий российский Хасан и северокорейский Расон.

Церемония открытия прошла одновременно с российской и северокорейской сторон. В ней по видеосвязи участвовали представители руководства двух стран, а лично на мероприятие приехали дочь героя Татьяна Щербицкая и его внук Николай Щербицкий.

С российской стороны по новому мосту первой проехала колонна автомобилей. Ее возглавил советский "Запорожец" 1980 года выпуска, который когда-то принадлежал самому Якову Новиченко.