Просто космос: что смотреть в небе в октябре - полный астрокалендарь

Октябрь приготовил для любителей астрономии сразу несколько зрелищных событий: Луна пройдёт рядом с Марсом, Венерой, Меркурием и Сатурном, метеорные потоки Дракониды и Ориониды достигнут максимума, а в конце месяца спутник Земли закроет часть звёздного скопления Плеяды. Об этом интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" рассказал научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" Станислав Короткий.

5 октября Луна прошла всего в 18 угловых минутах южнее Марса, а в Восточной Сибири, на Таймыре и в Якутии наблюдалось покрытие планеты спутником. 9 октября – максимум Драконид, 10-го – Южных Таурид, 21-го – Орионид, дающих около 20 метеоров в час.

"Октябрь богат на сближение Луны с яркими объектами. 7 октября Луна пройдёт рядом с Регулом, 12 октября – примерно в 2,8 градуса севернее Венеры, а вечером того же дня – в двух градусах южнее Меркурия", – отметил Короткий.

С 19 по 28 октября над значительной частью России будет видна МКС, лучший пролёт – 26 октября. Главным украшением месяца станет 28 октября: Луна пройдёт через северную часть Плеяд, для наблюдения понадобится хотя бы бинокль.