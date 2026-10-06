Дмитрий Анисимов празднует 43-летие: что известно о главе Кемерова

Во вторник, 6 октября, глава Кемерова Дмитрий Анисимов отмечает день рождения. Ему исполнилось 43 года.

По данным из открытых источников, Анисимов окончил Кузбасский государственный технический университет в 2005 году. Его специальность – "Промышленное и гражданское строительство".

После учёбы он начинал карьеру с должности менеджера. А в 2008 году стал начальником управления капитального строительства КОАО "ОРТОН".

Также известно, что с апреля 2016 года Анисимов работал заместителем главы Кемерова и начальником управления городского развития. В мае 2018 года он стал первым заместителем главы города.

10 ноября 2022 года депутаты городского совета Кемерова единогласно избрали Анисимова главой города. Он получил голоса всех 35 присутствовавших на заседании депутатов. Примечательно, что кроме него на пост главы Кемерова претендовали ещё семь кандидатов. Инаугурация состоялась 15 ноября.

Также известно, что Анисимов награждён медалями Кемеровской области "За веру и добро" и "За служение Кузбассу".